Margrethe II de Danemark : La reine entourée de son clan au comble du chic pour fêter ses 82 ans

La discrète mais populaire Margrethe II de Danemark a célébré ses 82 printemps avec son clan. Le 16 avril 2022, la reine a pu passer ce cap depuis le château de Marselisborg, un domaine royal qui sert de résidence d'été à la monarque depuis la fin des années 1960 situé à Aarhus, à un peu plus de 3 heures de route de Copenhague.

C'est sous un soleil printanier que Margrethe II - qui est montée sur le trône en janvier 1972, devenant la seconde femme à régner sur le pays - a pu passer sa journée d'anniversaire. La reine est notamment apparue au balcon de son palais en bonne compagnie ! En effet, on pouvait voir à ses côtés son fils aîné Frederik de Danemark, prince héritier âgé de 50 ans. Il était venu avec son épouse, la toujours très chic et elle aussi toute fraîche quinquagénaire princesse Mary, et leurs quatre enfants Isabella, Vincent, Josephine et Christian ; ce dernier, prince de Danemark et comte de Monpezat, est deuxième dans l'ordre de succession au trône après son père.

Il manquait à l'appel de cette belle journée en famille le prince Joachim de Danemark, victime d'un AVC en 2020 et, malheureusement, la présence d'Henri de Laborde de Monpezat, le défunt prince consort et époux de la reine, mort en 2018. Malgré tout, Margrethe II avait le moral et le sourire aux lèvres, faisant de grands gestes de la main envers les habitants réunis à proximité du château pour voir leur souveraine. Il faut dire que celle-ci possède une grande popularité dans le royaume. "Le fondement de cette popularité, c'est que la reine n'est pas du tout politique, elle unit la nation au lieu de la diviser. Elle a réussi à être une reine qui a unifié la nation danoise à travers beaucoup de changements : la mondialisation, l'avènement d'un état multiculturel, des crises économiques (...) et la pandémie de Covid-19", relate l'historien Lars Hovebakke Sørensen à l'AFP.

Malgré ses 82 ans, Margrethe II - comme Elizabeth II - n'entend pas laisser la place. "Je resterai sur le trône jusqu'à ce que j'en tombe", a prévenu cette fumeuse invétérée. Il n'existe d'ailleurs aucune tradition d'abdication dans le pays scandinave de 5,8 millions d'habitants.