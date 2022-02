Mary de Danemark "blessée" par le départ du prince Christian, à seulement 16 ans

La France aussi célèbre les 50 ans de Mary de Danemark ! A l'occasion de cet anniversaire, le magazine Point du vue a dévoilé un nouvel entretien avec la princesse, dans son édition du 9 février 2022. Une interview réalisée le mois dernier, depuis le palais Frederik VIII à Amalienborg (Copenhague), durant lequel l'épouse du prince héritier Frederik est revenue sur son mariage royal célébré en 2004, ses engagements au travers de sa fondation et sa vie de famille bien remplie avec quatre enfants : le prince Christian (16 ans), la princesse Isabella (14 ans) et les jumeaux, Vincent et Isabella (11 ans).

Cette Australienne de naissance confie d'abord que son quotidien est naturellement rythmé avec quatre enfants : "Aucun jour ne se ressemble. Chacun de nos enfants a ses propres activités sportives, ses centres d'intérêts et ses amis, avec toute une logistique à mettre en place autour", explique la princesse à nos confrères. "Nous nous réunissons toujours autour de la table pour le dîner et, autant que possible, pour le petit déjeuner. Et sans téléphone portable !" Des réunions de famille quelque peu différentes depuis l'été dernier, puisque l'aîné du clan, le prince Christian, a déjà quitté la maison (ou plutôt le palais) pour intégrer le pensionnat d'Herlusholm situé à Naestved, à 80 kilomètres au sud de Copenhague.

A la question de savoir comment elle a vécu ce départ, la princesse Mary répond à coeur ouvert : "C'était difficile. Mais c'est comme ça, avec les enfants. On ne les a qu'à titre provisoire. Et on se réjouit qu'ils soient assez forts et indépendants pour avoir le courage de partir, confie-t-elle. Mais c'est aussi une petite blessure. C'est passé si vite et il me manque, mais c'est le chemin de la vie." Seule consolation pour la future reine consort : "Quand il revient à la maison, c'est encore plus spécial." Il n'y a pas que le prince Christian qui a quitté le nid à la rentrée : la princesse héritière Leonor d'Espagne (16 ans) et la princesse Alexia des Pays-Bas (16 ans) sont toutes les deux parties de chez elles pour intégrer un lycée gallois.