Mary de Danemark d'une élégance à toute épreuve, même en forêt ! La princesse de sortie en famille

La petite famille a visiblement passé un bon moment ! Le 7 novembre, dans le parc du château de l'Ermitage à Dyrehaven, la princesse Mary de Danemark et ses plus jeunes enfants ont pris part à la traditionnelle chasse Hubertus et son édition 2021. Impeccable dans son look d'hiver, cette Australienne de naissance a laissé voir la jolie complicité qui la lie à ses jumeaux de 10 ans, la princesse Joséphine et le prince Vincent.

A défaut d'apercevoir la reine Margrethe II, les Danois ont eu droit à une joyeuse sortie de la princesse Mary. Si son mari le prince héritier Frederik et leurs aînés, le prince Christian (16 ans) et la princesse Isabella (14 ans), avaient manifestement d'autres engagements, Mary de Danemark et ses jumeaux ont pleinement profité de cette incontournable course de chevaux de fond de 13 kilomètres marquant la fin de la saison de chasse dans le pays. Que les amis des animaux se rassurent, la chasse au renard et au cerf a été remplacée par cette course équestre, dont la princesse Mary est la marraine depuis le décès de son beau-père le prince Henrik, en 2018.

C'est avec élégance que la représentante de la famille royale danoise a tenu bon face au froid. La future reine de 49 ans avait en effet ressorti son manteau ceinturé Prada, en dessous duquel elle avait enfilé un pantalon noir large. Elle avait accessoirisé sa tenue d'une paire de lunettes de soleil Thierry Lasry, d'un bonnet en laine et d'un nouveau sac à main de la marque danoise Decadent.

L'épouse du prince Frederik multiplie les sorties depuis quelques semaines. Après avoir pris part au dîner de gala pour les représentants de l'industrie cinématographique danoise au palais Fredensborg, avec la reine Margrethe, son beau-frère le prince Joachim et sa belle-soeur Marie, la princesse Mary s'est envolée pour le Burkina Faso afin d'y mener une mission de santé. Rentrée au Danemark au début du mois de novembre, elle a depuis repris son agenda décidément bien rempli.