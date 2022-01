Mary de Danemark grandiose pour ses 50 ans : robe de princesse et parure en rubis et diamants

D'ores et déjà, le Danemark se prépare à célébrer l'anniversaire de sa future reine consort. Le 5 février 2022, la princesse Mary fêtera en effet ses 50 ans. Un cap déjà marqué par de nouveaux portraits officiels dévoilés ce lundi sur les réseaux sociaux. Des clichés sur lesquels la princesse prend la pose avec son mari, le prince héritier Frederik, en tenue d'apparat.

Sur un fond gris uni, Mary de Danemark apparaît majestueuse dans une robe longue pailletée bleu clair, un modèle créé par le styliste danois Lasse Spangenberg. Au côté de son mari, en uniforme militaire, l'Australienne de naissance a sorti plusieurs de ses bijoux favoris pour l'occasion : des boucles d'oreilles, une magnifique broche, une bague et un bracelet en diamants et rubis, mais surtout, sa tiare préférée assortie. Tous ces bijoux - ainsi qu'un large collier - font partie d'une même parure qui l'accompagne depuis ses premiers pas de princesse.

Cette parure rouge et blanche, les couleurs du drapeau danois, n'a pas été choisie au hasard... Elle a initialement ét créée en 1804 pour la Française Désirée Clary, l'épouse du maréchal Jean-Baptiste Bernadotte, pour le sacre de Napoléon à Notre-Dame. La parure a ensuite suivi le couple en Suède, lorsque Jean-Baptiste Bernadotte en est devenu roi - sous le nom de Charles XIV Jean - quelques années plus tard. Elle est arrivée au Danemark en 1869, lorsque la reine Josephine de Suède l'a offerte à sa petite-fille la princesse Lovisa, à l'occasion de son mariage avec un certain... prince Frederik de Danemark (premier du nom).