Diaporama Mary de Danemark grandiose pour ses 50 ans : robe de princesse et parure en rubis et diamants

Mary de Danemark grandiose pour ses 50 ans : robe de princesse et parure en rubis et diamants

Le prince Frederik et la princesse Mary de Danemark, La princesse Marie et le prince Joachim de Danemark - Cérémonie de dépôt de gerbe à l'occasion du 50ème anniversaire de la mort de Frederik IX et la reine Ingrid sur la tombe de la cathédrale de Roskilde dans le cadre des célébrations du 50ème jubilé de la reine danoise à Roskilde, au Danemark.