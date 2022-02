Mary de Danemark en fête : tapis rouge en famille, la princesse Isabella se sert déjà dans son dressing !

Les célébrations du 50e anniversaire de Mary de Danemark n'en finissent plus ! Le 6 février 2022 à Copenhague, la princesse était entourée de toute sa famille pour assister à la diffusion d'une émission de télévision spéciale pour la chaîne TV 2. Son mari le prince Frederik était bien sûr présent, de même que leurs quatre enfants : le prince héritier Christian (16 ans), la princesse Isabella (14 ans) et les jumeaux de 11 ans, le prince Vincent et la princesse Josephine.

Au milieu des siens, la princesse est apparue tout sourire, élégante à souhait dans son ensemble rouge Claes Iversen, accompagné d'un manteau noir Prada et d'une paire d'escarpins Gianvito Rossi. Sa fille la princesse Isabella n'était pas en reste dans son tailleur pantalon noir Paul Smith... Un modèle qu'elle a tout simplement piqué à sa mère ! La dernière apparition publique du clan au grand complet remontait au printemps dernier, mais un tel anniversaire méritait bien une nouvelle réunion de famille.

Dans le documentaire anniversaire intitulé Mary 50 ans - nous célébrons la princesse héritière du Danemark, ses quatre enfants ont fait quelques confidences face caméra. En plus de louer l'engagement de leur mère envers leur pays, ils se sont gentiment moqués de son accent australien : "Elle essaie de bien prononcer à la maison", a notamment expliqué le prince Vincent. Elle a peut-être un accent récalcitrant, mais la princesse a tout de même le mérite de parler anglais, danois et français !