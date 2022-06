Princesse Mary de Danemark : Scandale au pensionnat de son fils, elle le retire de l'établissement

La princesse Mary de Danemark - mère de quatre enfants : le prince Christian (16 ans), la princesse Isabella (15 ans), le prince Vincent (11 ans) et la princesse Joséphine (11 ans) - est une mère très protectrice. En couple avec le prince Frederik de Danemark (depuis 2004), les deux parents ont été scandalisés suite à la diffusion d'un documentaire diffusé sur la chaîne danoise TV2 intitulé Herlufsholms hemmeligheder (Les secrets d'Herlufsholm) en français.

Dans un communiqué officiel, le couple royal a fait part de sa décision de retirer le futur roi du Danemark, le prince Christian scolarisé dans le prestigieux pensionnat Herlufsholm situé à 80 kilomètres au sud de Copenhague (Danemark). "Nous sommes profondément choqués par les rapports qui ont été publiés récemment sur Herlufsholm. En tant que parents d'un enfant scolarisé à l'école, nous attendons de l'établissement qu'il fasse le nécessaire pour rectifier les conditions inacceptables", ont-ils déclaré. Alors qu'elle devait intégrer cet établissement à la rentrée prochaine, la soeur de Christian, la princesse Isabella, âgée de 15 ans, n'intégrera pas le pensionnat Herlufsholm.

Des cas de violence, d'abus sexuels et d'intimidations à Herlufsholm

Selon la chaîne danoise TV2, "Le directeur et la direction de la prestigieuse école privée Herlufsholm ont eu connaissance d'un certain nombre de cas de violence, d'abus sexuels et d'intimidations parmi les élèves. Les derniers cas datent de cette année scolaire." Mais ce n'est pas tout. Au sein de cet établissement, les nouveaux élèves seraient battus par les anciens élèves dès leur arrivée. Ce qui serait devenu une sorte de "rituel hebdomadaire". Ce sont donc tout un tas de mauvaises choses qui ont poussé la princesse Mary et son mari Frederik de Danemark à ne pas scolariser leurs enfants à Herlufsholm en raison de la très mauvaise réputation de l'établissement. Le couple est actuellement à la recherche d'un nouvel établissement scolaire pour le prince Christian et sa soeur Isabella.