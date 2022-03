Le prince Christian de Danemark aspergé de champagne à Val Thorens, une vidéo fait réagir la Cour

Dans une interview accordée au magazine Point de vue le 9 février dernier, la mère du prince Christian, la princesse Mary de Danemark, avait justement évoqué le fait que ses enfants doivent composer avec le fait qu'ils peuvent être pris en photo ou filmés à tout moment : "On est plus exposé. Il est important que nos enfants en soient conscients. Et ils le sont. Mais l'adolescence est une période d transformation, durant laquelle on est plus vulnérable, avait expliqué la future reine consort. Ce sont des années où l'on apprend beaucoup et où l'on fait des erreurs. J'espère qu'ils continueront à avoir la liberté et l'espace nécessaires pour commettre des erreurs."

Visiblement oui, même si faire la fête avec des amis et du champagne est loin d'être un véritable scandale royal.