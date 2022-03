Diaporama Le prince Christian de Danemark aspergé de champagne à Val Thorens, une vidéo fait réagir la Cour

La reine Margrethe II, le prince Frederik, la princesse Mary, le prince Christian, la princesse Isabella, la princesse Joséphine et le prince Vincent de Danemark - La famille royale du Danemark lors de la confirmation du prince Christian en l'église du château de Fredensborg, Danemark.

Rendez-vous avec le prince Frederik et la princesse Mary de Danemark et leurs enfants à Verbier. Les quatre enfants du couple princier vont démarrer un programme de 12 semaines à l'école internationale Lemania-Verbier. Le 6 janvier 2020

Le prince Christian, le prince Frederik, la reine Margrethe - La famille Royale de Danemark lors de la cérémonie du centenaire de la réunification entre le Danemark et le Jutland du Sud à Frederikshoej le 13 juin 2021.

Le prince Christian, le prince Frederik de Danemark - La famille royale de Danemark assiste à une messe de célébration du 100ème anniversaire de la réunion du Danemark et du Sud Jutland à Haderslev le 13 juin 2021.

Le prince Frederik, la princesse Mary, et le prince Christian de Danemark - La famille royale du Danemark lors de la confirmation du prince Christian en l'église du château de Fredensborg, Danemark, le 15 mai 2021.

Le prince Frederik, la princesse Mary, le prince Christian, la princesse Isabella, la princesse Joséphine et le prince Vincent de Danemark - La famille royale du Danemark lors de la confirmation du prince Christian en l'église du château de Fredensborg, Danemark, le 15 maoi 2021.

Le prince Christian de Danemark et la princesse Mary de Danemark - La famille royale danoise assiste à la course hippique 'The Hubertus Hunt' à Klampenborg au Danemark, le 3 novembre 2019.