Victoria et Sofia de Suède de gala au palais : deux princesses, deux styles bien différents !

Le voyage de Felipe et Letizia en Suède n'a duré que deux jours, mais c'était juste assez de temps pour organiser une fastueux dîner de gala au palais royal de Stockholm ! Arrivés dans le nord de l'Europe le 24 novembre 2021, le roi et la reine d'Espagne étaient bien entourés pour le traditionnel dîner d'Etat donné en leur honneur mercredi soir. Le roi Charles XVI Gustave et son épouse la reine Silvia avaient mis les petits plats dans les grands...

Reine et princesses suédoises étaient sur leur trente-et-un pour cette soirée consacrée au couple souverain espagnol. La reine Silvia (77 ans) était majestueuse dans sa robe mordorée, accessoirisée de sa tiare à camées. De son côté, la princesse Victoria était accompagnée de son mari le prince Daniel. Elle aussi connue pour être une experte du recyclage de tenue, comme Letizia d'Espagne, l'héritière de 44 ans avait ressorti sa jolie robe fleurie de la marque suédoise Frida Jonsvens. Pour sûr, la créatrice appréciera ce nouveau coup de pub royal ! Pour compléter son ensemble, Victoria avait misé sur sa tiare à aigues-marines (voir diaporama).

Tout sourire au bras de son mari le prince Carl Philip, la princesse Sofia a quant à elle dévoilé une toute nouvelle tenue : une robe de soirée blanche, longue et près du corps, de la marque anglaise Safiyaa. Les adeptes des têtes couronnées reconnaîtront là une des marques que Meghan Markle affectionnait lorsqu'elle oeuvrait encore pour la famille royale britannique ! Maman de trois jeunes garçons, Alexander (5 ans), Gabriel (4 ans) et Julian (8 mois), Sofia de Suède n'a rien laissé paraître de sa probable fatigue. Il faut dire que l'attention se portait davantage sur sa tiare Palmette en diamants et perles que sur ses cernes invisibles.

Mais s'il y en a bien une qui a attiré tous les regards, c'est Letizia d'Espagne ! La reine a en effet réalisé un sans faute stylistique mercredi soir : en plus de son incroyable tiare La Buena tout en diamants, l'épouse du roi Felipe VI a fait preuve de diplomatie vestimentaire en portant une robe de soirée du géant suédois H&M. Non seulement ce modèle est abordable, mais il est également écolo friendly, car issu de la ligne Conscious. La princesse Victoria de Suède l'avait d'ailleurs déjà approuvé en le portant sur un portrait officiel l'an dernier, à l'occasion de ses 10 ans de mariage avec le prince Daniel.