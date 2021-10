Le prince Carl Philip inondé d'amour : belle victoire en famille, la princesse Sofia ravie

Une fois encore, Carl Philip de Suède a enfilé sa combinaison pour participer à la Porsche Carrera Cup Scandinavia. Le 2 octobre 2021 au circuit automobile de Mantorp Park, le prince a pu compter sur le soutien et les encouragements de sa famille au grand complet : son épouse la princesse Sofia était en effet présente avec leurs trois jeunes enfants.

Si le prince Alexander (5 ans) et son frère le prince Gabriel (4 ans) sont déjà des habitués des paddocks, le petit dernier du clan a découvert cet univers vrombissant pour la première fois. Du haut de ses six mois, le prince Julian en a pris plein les yeux - et les oreilles - en prenant place dans les tribunes du circuit avec sa princesse de maman. Princesse qui a d'ailleurs laissé tiare, robe et talons à la maison pour enfiler une tenue décontractée : son bonnet orange sur la tête, Sofia de Suède a ressorti pull et parka pour ce samedi sportif en famille.

Certainement motivé par la présence des siens dans les gradins, le prince Carl Philip s'est finalement hissé en troisième position de la course. En plus d'un trophée, le Suédois de 42 ans a eu droit à un câlin réjoui de son fils Gabriel. Il faut dire que ce passionné de course automobile s'entraîne activement depuis plus de dix ans.

En plus d'une vie de famille bien remplie avec leurs trois petits garçons, le prince Carl Philip et son épouse ont multiplié les sorties ces dernières semaines. Le couple s'est notamment illustré début septembre à Stockholm, à l'occasion de la visite d'Etat du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de sa femme Elke Büdenbender (voir diaporama). Avant ça, mi-août, la famille royale suédoise s'était réunie pour le baptême - chaotique - du prince Julian au château de Drottningholm.