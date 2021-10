Diaporama Le prince Carl Philip inondé d'amour : belle victoire en famille, la princesse Sofia ravie

Le prince Carl Philip de Suède et son fils au Porsche Carrera Cup Scandinavia sur le circuit automobile de Mantorp Park à Mantorp.

La princesse Sofia (Hellqvist) de Suède avec le prince Alexander et le prince Gabriel au Porsche Carrera Cup Scandinavia sur le circuit automobile de Mantorp Park à Mantorp, Suède, le 2 octobre 2021.

Le prince Carl Philip de Suède, la princesse Sofia (Hellqvist) de Suède avec le prince Julian, le prince Alexander et le prince Gabriel au Porsche Carrera Cup Scandinavia sur le circuit automobile de Mantorp Park à Mantorp, Suède, le 2 octobre 2021.

Le prince Alexander et le prince Gabriel au Porsche Carrera Cup Scandinavia sur le circuit automobile de Mantorp Park à Mantorp, Suède, le 2 octobre 2021.

La princesse Sofia (Hellqvist) de Suède avec le prince Julian, le prince Alexander et le prince Gabriel assistent à la Porsche Carrera Cup Scandinavia sur le circuit automobile de Mantorp Park à Mantorp, Suède, le 2 octobre 2021.

Le prince Carl Philip de Suède, La princesse Sofia (Hellqvist) de Suède, - Déjeuner à la mairie de Stockholm en l'honneur de la visite d'Etat du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de sa femme Elke Büdenbender, le 8 septembre 2021.

13 / 33

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke Büdenbender, le roi Carl XVI Gustav de Suède, La reine Silvia de Suède, la princesse Victoria de Suède, le prince Daniel de Suède, le prince Carl Philip de Suède et la princesse Sofia (Hellqvist) de Suède - Réception au palais royal lors de la visite d'Etat du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de sa femme Elke Buedenbender à Stockholm, le 7 septembre 2021.