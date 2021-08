Sofia et Carl Philip de Suède : Leur fils Julian baptisé, il est déjà la star des portraits officiels

Quatre jours après les festivités, la cour danoise a dévoilé les photos officielles du baptême du prince Julian (4 mois). Le 14 août 2021, toute la famille royale de Suède s'est réunie au château de Drottningholm, sur l'île de Lovön, pour l'occasion. Après avoir pris la pose en extérieur, tant bien que mal au milieu de violentes bourrasques de vent, le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont pu immortaliser l'événement au calme, dans le château.

Mercredi sur Instagram, les internautes ont finalement pu découvrir les trois portraits officiels de ce baptême. Le premier met en scène le couple princier avec la star du jour, le prince Julian, tout sourire, entouré de ses frères les princes Alexander et Gabriel (5 et 3 ans). L'occasion de découvrir les cinq parrains et marraines du nourrisson : Jacob Högfeldt, Frida Vesterberg, Patrick Sommerlath et Stina et Johan Andersson.

Toujours dans les bras de sa mère la princesse Sofia, habillée d'une robe longue et fleurie de chez Etro, l'adorable Julian a également pris la pose avec ses grands-parents : le roi Carl Gustav et la reine Silvia de Suède, ainsi que Marie et Erik Hellqvist, ses grands-parents maternels. Finalement, le prince Carl Philip, son épouse et leurs trois enfants ont eu droit à une photo à cinq, toujours sous les dorures de l'élégant salon.