Carl Philip et Sofia de Suède : Baptême émouvant pour leur fils Julian, la famille en fête !

Malgré les conditions liées à la pandémie de Covid-19, la famille royale de Suède était au complet pour le prince Julian. Même la princesse Madeleine était de la partie, elle qui habite en Floride ! La princesse Victoria de Suède était habillée d'une longue robe claire signée By Malia, d'une pochette Red Valentino et était chaussée d'escarpins Dior. Sa soeur Madeleine portait quant à elle une robe volantée Zimmermann, une pochette Valentino mais aussi un bracelet Cartier.

Les invités sont arrivés en nombre limité à partir de 11h, en l'église luthérienne située à Lovön, à une quinzaine de kilomètres de Stockholm. Quant aux parrains et à la marraine, ils sont entrés dans le lieu saint à quelques minutes de la cérémonie, qui a débuté à 12h. Contrairement à ses frères, l'enfant ne sera pas chapoté par une tête couronnée. La princesse Sofia a choisi Frida Vesterberg, directrice de l'association sud-africaine Project Playground, comme marraine. Les parrains, eux, sont plus nombreux. Il s'agit de Johan Andersson, Stina Andersson, et Jacob Högfeldt, ainsi que Patrick Sommerlath, le cousin germain de Carl Philip, Victoria et Madeleine.

Le prince Julian a reçu le titre de duc de Halland, après sa naissance, de la part de son grand-père, le roi Carl XVI Gustaf. On peut dire que son entrée dans la vie est plutôt réussie...