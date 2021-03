Carl Philip et Sofia de Suède parents pour la 3e fois : le prénom dévoilé, photo du bébé

Les fans de la famille royale suédoise peuvent se réjouir : on connait enfin le prénom et le titre royal du troisième enfant du charmant prince Carl Philip et de la belle princesse Sofia. Le vendredi 26 mars 2021, le couple royal accueillait son troisième enfant, un petit garçon. Avec 3,2 kg et 49 centimètres, il devenait ainsi le seul enfant de la famille à ne pas être né Altesse Royale, comme le voulait une modification de la Maison royale datée de 2019.

Les parents semblent ainsi avoir choisi de ne pas respecter la tradition à la lettre, en dévoilant le prénom et le titre de leur bébé avant qu'il ne soit baptisé. Ainsi, le roi Carl XVI Gustaf a tenu un Conseil avec son gouvernement pour révéler le prénom du troisième enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia : prince Julian, duc de Halland.

On découvre ainsi que le petit Julian est septième dans l'ordre de succession au trône. Son nom complet est Julian Herbert Folke. Le comté dont il hérite est situé au sud-ouest du pays, près de la baie de Cattégat. Sur le compte Instagram officiel de la princesse Sofia et du prince Philip, on pouvait découvrir la toute première photo du nouveau-né, vêtu d'un habit blanc brodé, ainsi que ses jolis traits.