Carl Philip et Sofia de Suède : photos inédites de leur mariage pour leurs 5 ans

"Parfois, une personne en arrive à faire un choix décisif, un choix qui détermine son futur et qui montre qui elle est et surtout, qui elle veut être. Et souvent, ça demande du courage, a-t-il été ajouté en légende de la publication Instagram. Le courage de ne pas choisir le chemin facile juste parce que c'est facile, sans le courage de rester sur le chemin difficile parce que c'est la bonne chose à faire." Une citation extraite du discours de mariage prononcé par Carl Philip lors de ses noces. Le mariage du prince et Sofia Hellqvist n'était pas forcément une évidence puisque le passé de mannequin lingerie et de candidate de télé-réalité de la jolie brune n'avait pas manqué de faire scandale en Suède. Depuis son mariage, le couple file pourtant le parfait amour avec ses deux enfants, Alexander et Gabriel, 4 et 2 ans.

Depuis le début de la crise sanitaire, qui a touché la Suède dès le mois de mars dernier, le prince Carl Philip et son épouse sont restés mobilisés. La princesse Sofia a même suivi une formation express d'infirmière au sein de l'hôpital Sophiahemmet pour y soulager le personnel soignant face au coronavirus.