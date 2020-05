Carl XVI Gustaf choque : le roi se paye une voiture de luxe en pleine crise

Le ravissant chiot qui a rejoint fin avril le foyer de la princesse héritière Victoria de Suède et fait déjà le bonheur de ses enfants n'est pas la seule nouveauté remarquable à mettre à l'actif de la famille royale en cette période de crise sanitaire : le roi aussi a succombé à une envie...

Carl XVI Gustaf de Suède a en effet décidé d'ajouter une nouvelle membre à son parc de voitures de luxe, qui comprend déjà des bombes sportives telles que Mustang Shelby, Ferrari 599 GTB Fiorano, De Tomaso Pantera... Entre autres. Grand amateur d'autos exceptionnelles - passion dont a hérité son fils le prince Carl Philip, qui pilote depuis des années des bolides en compétition automobile -, le souverain suédois a fait l'acquisition à peu près au moment de son 74e anniversaire (le 30 avril) d'une BMW M8 Competition, un coupé racé du constructeur allemand propulsé par un V8 biturbo de 625 ch et dont le prix de vente se situe au-delà de 170 000 euros ! Par les temps qui courent, cette dépense a été diversement perçue.

"C'est la crise. Les entreprises font faillite. Les gens perdent leur emploi. La violence de masse menace. Et le roi achète une voiture qui coûte 1,7 million de couronnes suédoises. Bel exemple", a par exemple fustigé un ancien chroniqueur cinéma de la télévision publique suédoise SVT, dans un tweet remarqué par la revue Svenskdam. Comme on peut s'en douter, le journaliste en question est loin d'être le seul à s'indigner de cet achat plaisir en pleine crise sanitaire globale aux conséquences économiques dramatiques. À l'opposé, un économiste a objecté qu'il fallait continuer à consommer pour soutenir l'économie et la production. Certes...

Quoi qu'il en soit, le roi de Suède n'a rien fait pour que son investissement personnel dans la relance de l'économie passe inaperçu puisque, le samedi 2 mai 2020, il utilisait sa BMW flambant neuf pour quitter son confinement et partir en balade au château de Strömsholm, un palais baroque situé à une bonne centaine de kilomètres de Stockholm. D'autres visiteurs l'ont vu sortir de son véhicule bleu métallisé en compagnie de son épouse la reine Silvia et de sa soeur la princesse Birgitta puis s'engouffrer dans le château, après avoir fait une heure de route depuis le palais Stenhammar, à 70 kilomètres au nord de là, où ils résident depuis le début du confinement.

Il s'agissait apparemment de la première sortie du couple royal, qui a recours aux appels visio avec sa famille, depuis que ces mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont été prises. Un mois plus tôt, le 5 avril, à l'occasion du week-end de Pâques, le monarque scandinave annonçait en effet à ses sujets, dans une allocution depuis Stenhammar, qu'il allait falloir "se préparer à rester chez soi" pendant un moment. Le maréchalat de la cour suédoise s'est refusé à tout commentaire sur cette escapade d'ordre privé, mais a souligné que le roi et la reine respectent scrupuleusement les recommandations des autorités sanitaires.