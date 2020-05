Princesse Victoria : Ses enfants Estelle et Oscar comblés par leur nouveau chiot

Alors que les refuges animaliers rêveraient de pouvoir plus facilement accueillir du public et confier leurs protégés à des foyers aimants, au coeur du confinement imposé par la pandémie de coronavirus, la famille de la princesse héritière Victoria de Suède vient précisément d'accueillir un nouveau membre : un chiot baptisé Rio !

Chiens et têtes couronnées, c'est une saga au long cours, dont le dernier chapitre en date s'écrit du côté de Solna, dans le nord de Stockholm. Après avoir été harcelés avec ténacité par leur fille la princesse Estelle, qui a fêté ses 8 ans en février, bien aidée en cela par son petit frère Oscar (4 ans), la future reine de Suède et son mari le prince Daniel ont fini par céder et un petit chien âgé de quelques semaines a fait son arrivée au palais Haga, la demeure familiale, et son parc, théâtre des multiples activités au grand air de la famille.

L'information a été initialement révélée à la fin du mois d'avril par la revue suédoise Svenskdam, renseignée par un témoin qui avait repéré le dimanche précédent la petite boule de poils dans les bras de la princesse Victoria et observé l'enthousiasme de la princesse Estelle à venir la caresser. Il n'a pas fallu longtemps pour que la cour royale de Suède confirme et fasse les présentations en bonne et due forme, révélant qu'il s'agit d'un mâle nommé Rio appartenant à la race cavapoo - issue du croisement entre caniche et Cavalier King Charles. Sur son compte Instagram, la monarchie suédoise a partagé un "portrait" de Rio réalisé par la princesse Victoria et une photo de famille au charme printanier signé d'une photographe professionnelle. Au milieu des petites fleurs des sous-bois, Estelle et Oscar apparaissent - comme souvent - hilares. On en oublierait presque le confinement !