Prince Daniel : Greffé d'un rein, le mari de Victoria vigilant face au virus

La salle à manger bleue a été transformée en bureau et en salle de visioconférence, quand ce ne sont pas la bibliothèque ou l'un des salons avec vue panoramique sur le parc qui remplissent cet office : depuis plusieurs semaines, la princesse héritière Victoria de Suède et le prince Daniel vivent confinés au palais Haga, leur résidence au nord de Stockholm, avec leurs enfants la princesse Estelle (8 ans) et le prince Oscar (4 ans). La vie en temps de crise sanitaire s'y est organisée, autrement.

Comme la plupart des têtes couronnées à travers l'Europe, le couple héritier exploite les possibilités qu'offre la technologie pour maintenir, même à distance, ses engagements auprès des structures d'assistance, des entreprises et des associations face à la pandémie de coronavirus et ses conséquences, humaines comme économiques, à raison de plusieurs heures de visioconférence chaque jour. Cela vaut d'ailleurs aussi pour la vie de famille : pour Pâques, tout le clan royal était réuni par écrans interposés lors d'un appel visio rassemblant le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, qui se trouvent au palais Stenhammar, Victoria et Daniel avec Estelle et Oscar dans le parc du palais Haga, le prince Carl Philip et la princesse Sofia avec leurs fils chez eux à la Villa Solbacken et même la princesse Madeleine, son mari Chris O'Neill et leurs trois enfants, depuis la Floride et malgré le décalage horaire. Dans la foulée, la très appréciée princesse héritière diffusait un message vidéo pour soutenir le moral de ses compatriotes.

Vigilance obligatoire pour le prince Daniel, transplanté

Dans un pays qui a fait le choix de ne pas imposer de confinement, s'en remettant - avec un relatif succès - à la responsabilité individuelle et au bon sens de ses citoyens, la princesse Victoria montre l'exemple : depuis le 26 mars dernier et une visite de terrain à l'hôpital de campagne que l'armée a installé au parc des expositions de Stockholm, le prince Daniel et elle ont décidé de s'en tenir à un isolement strict. Outre le déclic provoqué par la fermeture de l'école (Campus Manilla) de leur fille la princesse Estelle, dont un petit camarade a été contaminé par le virus Covid-19, le couple a une bonne raison de prendre ses précautions, comme le souligne cette semaine la journaliste Marie-Pierre Gröndahl dans Paris-Match : la situation médicale du prince Daniel.

Le 27 mai 2009, soit trois mois après ses fiançailles avec la future reine de Suède, l'ancien coach sportif - activité par le biais de laquelle il a connu Victoria, qui à l'époque s'était lancée dans le sport après une rupture sentimentale - subissait une greffe de rein pour remédier à un dysfonctionnement causé par une anomalie congénitale. Plus de dix ans après avoir reçu l'organe, dont le donneur était son propre père Olle, le prince Daniel doit rester vigilant : "Depuis cette transplantation, je dois suivre un traitement immunodépresseur. Il demeure indispensable pour éviter un rejet du greffon. La moindre inattention, même après dix ans, pourrait me coûter très cher", déclarait-il il y a quelques mois lors d'une interview télévisée. Autant dire que contracter le coronavirus, en ayant un système immunitaire amoindri, pourrait avoir des conséquences dramatiques.

Les règles instaurées pour Estelle et Oscar en confinement

Véritable Monsieur Sport de la famille royale, dont il promeut la pratique à travers une association et des manifestations auxquelles se prêtent volontiers - et très énergiquement - ses propres enfants, le prince Daniel, 46 ans, ne manquera en tout cas pas d'espace pour s'entretenir : outre la salle de sport qui s'est glissée parmi les quelque 41 chambres du palais Haga, que Victoria et lui ont reçu en cadeau de mariage en 2010, le parc immense en bord de lac agrémenté d'une forêt privée lui offre un cadre idéal pour s'oxygéner.

Quant à Estelle et Oscar, qui "ont bien compris et accepté" qu'ils ne pourraient plus voir leurs grands-parents jusqu'à nouvel ordre, ils aiment s'y promener, s'y défouler et y voir les animaux - quand ils ne sont pas affairés dans la grande salle de jeu installée pour eux au grenier, dont bien des enfants n'oseraient rêver. Paris Match ne manque pas de s'intéresser aux règles qui rythment leur vie à la maison durant le confinement : d'un côté, le travail scolaire à partir de "vidéos conçues par leurs enseignants respectifs" et en compagnie de leurs deux parents, chacun participant "de manière strictement égale à l'éducation des enfants" comme le veut la norme en Suède, et d'autre part les loisirs, avec "un accès aux écrans limité mais plus généreux qu'à l'ordinaire". Sans oublier de se laver les mains régulièrement, cela va sans dire.

