Estelle de Suède et Oscar, tout "tatoué" : séance lavage de mains princière !

Qu'il s'agisse d'ateliers de Noël en période de fêtes, de promenades au grand air pour promouvoir avec leur maman les loisirs en pleine nature ou de défis sportifs sous la houlette de leur papa, la princesse Estelle de Suède et son petit frère le prince Oscar ne sont jamais les derniers à participer à leur manière aux activités de leurs parents et à la vie publique. Ils le montrent encore avec une démonstration de lavage de mains, un geste de santé plus que jamais essentiel par les temps de coronavirus qui courent...

En pleine pandémie de Covid-19, et alors que ses activités officielles usuelles ont été suspendues, la princesse héritière Victoria s'est malgré tout mobilisée pour la Journée mondiale de l'eau dimanche 22 mars 2020. L'habituelle remettante du Stockholm Junior Water Prize, qui met en compétition les projets innovants de jeunes scientifiques en herbe du monde entier, n'a pas eu besoin d'aller bien loin : en photographiant simplement ses enfants Estelle (8 ans) et Oscar (qui a fêté son 4e anniversaire le 2 mars) en train de se laver les mains au savon et à l'eau avec leur père le prince Daniel, Victoria a alerté l'opinion sur le fait que 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas la capacité de faire ce simple geste et que 785 millions n'ont pas du tout d'accès à l'eau. Une manière de mettre en lumière le travail essentiel de l'association WaterAid.

Estelle et son petit frère, déjà dans le bain et destinés à devenir des membres actifs de la monarchie suédoise, ont l'habitude d'être mis en scène par leur maman pour faire passer certains messages. Au passage, on notera que cette séance lavage de main à l'évier de leur domicile du palais Haga n'était pas du luxe au vu des "tatouages" très artisanaux que le petit Oscar a sur les avant-bras ! En période de confinement, on ne doute pas que l'activité coloriage est incontournable.