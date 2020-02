Princesse Estelle : Magnifique pour ses 8 ans, avec son incontournable complice

Le temps d'une séance photo dans le salon du palais Haga, la résidence familiale au Nord de Stockholm, la princesse Estelle de Suède aurait-elle laissé sa délicieuse exubérance au placard ? Rien n'est moins sûr : l'oeil qui frise, le sourire qui s'empêche d'un rien d'être "à pleines dents"... Tout indique que le grain de malice n'est pas loin, et il explose d'ailleurs au côté de son petit frère Oscar, dans la seconde des deux images dévoilées par la cour à l'occasion du 8e anniversaire de la petite princesse, dimanche 23 février 2020 !

La fille de la princesse héritière Victoria de Suède et du prince Daniel, petite reine en puissance désormais rompue à ces shootings autant qu'à l'effervescence médiatique lors de ses missions officielles, a pris la pose devant l'objectif de Linda Broström qui, l'an dernier, s'était déjà chargé de lui tirer le portrait pour son anniversaire. À l'époque, la mise en scène avait eu lieu en extérieur, dans le parc tout enneigé du château de Rosendal, et incluait la participation en guest star de... Viktor, le poney gallois qui avait déjà eu son quart d'heure de gloire l'été précédent.

Rien à voir pour le millésime 2020, puisqu'Estelle apparaît bien sage et bien coiffée avec une tresse sur le côté, plongeant intensément ses yeux noisette, de trois quarts, dans l'objectif de la photographe. L'autre image réalisée et diffusée en cette joyeuse occasion est un classique du genre : à genoux sur la moquette, Estelle rit cette fois sans retenue au côté de son petit frère et grand complice le prince Oscar, lequel fêtera dans quelques jours – le 2 mars – ses 4 ans.