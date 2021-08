Victoria et Madeleine de Suède enfin réunies : rare photo de famille au grand complet !

Pour la première fois depuis de longs mois, la famille royale de Suède s'est réunie au grand complet sur l'île de Öland, où elle passe généralement ses vacances d'été. Le 23 juillet 2021, le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia sont apparus sur un nouveau portrait de famille dévoilé sur le compte Instagram de la maison royale suédoise. L'occasion de voir le clan uni et souriant, dans une ambiance champêtre réjouissante.

"Ensemble à nouveau à Öland ! Des retrouvailles tant attendues pour le roi. La famille, qui après une longue période dans différents endroits, peut maintenant se réunir à nouveau sur 'l'île du soleil et des vents'. Un bel été continu est souhaité à tous", a-t-il été écrit en légende de la publication. A l'image, autour du couple souverain, les internautes ont ainsi pu reconnaître la princesse héritière Victoria (à gauche en robe blanche), non loin de son mari le prince Daniel et leurs deux enfants : la princesse Estelle (9 ans, devant à gauche) et le prince Oscar (5 ans, en haut de la calèche). Même le chien Rio, le craquant cavoodle qui a rejoint le clan en mai 2020, a sa place sur cette photo de famille fleurie.

Le prince Carl Philip de Suède (le deuxième enfant du roi Carl XVI Gustav et de la reine Silvia) est quant à lui accompagné de son épouse, la princesse Sofia, qui tient dans ses bras le dernier né du clan : le prince Julian, âgé de 3 mois. Ses frères, les princes Alexander et Gabriel (5 et 3 ans), sont bien évidemment de la partie.