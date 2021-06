Madeleine de Suède : Joli portrait du prince Nicolas, futur mannequin du haut de ses 6 ans ?

Le petit prince a bien grandi ! Ce 15 juin 2021, Nicolas de Suède fête ses 6 ans. L'occasion pour sa maman, la princesse Madeleine, de partager une nouvelle photo ensoleillée depuis la Floride. Cela fait maintenant trois ans que la fille du roi Charles XVI Gustave et de la reine Silvia est partie vivre aux Etats-Unis avec son mari, le britanno-américain Christopher O'Neill, et leurs trois enfants.

"Joyeux anniversaire cher Nicolas ! Nous t'aimons jusqu'à la lune et au-delà. Continue de tracer ta route !", Madeleine de Suède a-t-elle écrit en légende de sa dernière publication Instagram. Pour accompagner son tendre message, la princesse de 39 ans a dévoilé un nouveau portrait de son fils aux beaux yeux bleus, prenant la pose près d'une plage, au volant d'une voiturette. Les internautes avaient déjà pu voir que Nicolas et ses soeurs ont bien grandi, plus tôt ce mois-ci, à l'occasion de la Fête nationale suédoise.

Le 6 juin dernier, la soeur de la princesse héritière Victoria et du prince Carl Philip avait déjà partagé une photo de famille mettant en scène Nicolas et ses soeurs, les princesses Leonore et Adrienne (7 et 3 ans), agitant joyeusement des drapeaux jaunes et bleus au milieu des plantes tropicales.