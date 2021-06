Diaporama Madeleine de Suède : Joli portrait du prince Nicolas, futur mannequin du haut de ses 6 ans ?

Nicolas, Leonore et Adrienne, les enfants de la princesse Madeleine de Suède sur Instagram, juillet 2020.

Nicolas, Leonore et Adrienne, les enfants de la princesse Madeleine de Suède sur Instagram, novembre 2020.

Prenant la pose depuis la Floride, les trois enfants de la princesse Madeleine de Suède, Nicolas, Leonore et Adrienne, sur Instagram le 6 juin 2021, jour de la Fête nationale suédoise.

Nicolas, Leonore et Adrienne, les enfants de la princesse Madeleine de Suède sur Instagram, décembre 2020.

La princesse Victoria de Suède, le prince Daniel de Suède, Andreas Norlen et sa femme Helena Norlen lors de la fête nationale suédoise au Musée Skansen à Stockholm, le 6 juin 2021.

La princesse Madeleine de Suède et son mari, Christopher O'Neill en compagnie de leurs enfants, la princesse Leonore, le prince Nicolas et la princesse Adrienne - Baptême de la princesse Adrienne de Suède à Stockholm au palais de Drottningholm en Suède le 8 juin 2018

13 / 19

La princesse Madeleine de Suède et son mari, Christopher O'Neill en compagnie de leurs enfants, la princesse Leonore, le prince Nicolas et la princesse Adrienne et guest - Baptême de la princesse Adrienne de Suède à Stockholm au palais de Drottningholm en Suède le 8 juin 2018