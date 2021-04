Carl Philip et Sofia de Suède : Craquants portraits du prince Alexander, 5 ans déjà !

Le prince Alexander de Suède a bien grandi ! Le 19 avril 2021, le fils aîné du prince Carl Philip et de son épouse la princesse Sofia a fêté ses 5 ans. L'occasion pour ses parents de dévoiler deux nouveaux portraits du garçonnet sur leur compte Instagram officiel. Alors, des airs de papa, ou plutôt de maman ? Souriant dans sa chemise bleu clair, c'est dans un jardin ensoleillé que le petit prince a pris la pose, ses cheveux châtains rangés derrière ses oreilles.

Ces deux nouvelles photos qui n'ont pas manqué de faire fondre les milliers d'abonnés que comptent Sofia et Carl Philip sur Instagram. Fin mars déjà, le couple avait ravi ses followers en dévoilant leurs premières photos de famille avec le dernier né du clan : le prince Julian Herbert Folke, duc de Halland, né le 26 mars 2021 au Danderyd Hospital de Stockholm. Un petit garçon qui rejoint ainsi le prince Alexander et son frère le prince Gabriel (né en 2017). "La vie m'a donné non seulement un mais quatre beaux princes. Un grand merci de notre part pour toutes les chaleureuses félicitations liées à la naissance de Julian", a-t-il été écrit en légende, manifestement de la part de la jeune maman.

La troisième grossesse de la princesse Sofia de Suède avait été annoncée en décembre 2020. On ne peut pas dire que cette dernière a véritablement profité d'un congé maternité puisqu'elle a effectué son dernier engagement officiel avec le roi Charles XVI Gustave et la reine Silvia le 11 mars, soit quelques jours seulement avant d'accoucher.