Victoria de Suède : Adorables photos de sa fille Estelle... la princesse a bien grandi !

La princesse Estelle célèbre aujourd'hui ses 9 ans ! Ce 23 février 2021, sur le compte Instagram de la famille royale suédoise, la fillette a fait une apparition remarquée sur plusieurs nouveaux portraits. L'occasion de voir que la fille de la princesse héritière Victoria et son mari le prince Daniel a bien grandi... son petit frère aussi ! C'est manifestement dans la joie et la bonne humeur qu'Estelle a pris la pose depuis les élégants salons du palais Haga, où elle vit avec ses parents et son frère, au nord de Stockholm.

Que ce soit la pose affirmée, debout avec les bras croisés, ou la version assise avec les chevilles savamment positionnées l'une derrière l'autre... la petite princesse maîtrise déjà l'exercice des portraits officiels et ce, avec un sourire XXL rafraîchissant. Sur un dernier cliché, à son aise en jupe plissée Bonpoint, blouse blanche et ballerines Jacadi, Estelle de Suède pose accompagnée de son petit frère Oscar (bientôt 5 ans) et de leur chien Rio, un adorable cavoodle qui a rejoint la famille en mai 2020.

Il n'est pas rare de voir Estelle et Oscar faire des apparitions sur les réseaux sociaux de la Cour suédoise. Déjà, le 13 février, les deux enfants avaient été aperçus en compagnie de leurs parents et grands-parents, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, lors d'une joyeuse session de ski en famille dans le parc du château de Drottningholm.