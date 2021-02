Diaporama Victoria de Suède : Adorables photos de sa fille Estelle... la princesse a bien grandi !

La princesse Victoria de Suède et sa fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède à l'inauguration du pont Slussbron à Stockholm en Suède.

La princesse Victoria de Suède avec son mari le prince Daniel, leur fille la princesse Estelle et le prince Oscar, décembre 2020.

Le prince Daniel de Suède, la reine Silvia de Suède, la princesse Victoria de Suède, la princesse Estelle de Suède, le prince Oscar de Suède et le roi Carl Gustav de Suède - La famille royale de Suède célèbre l'anniversaire (42 ans) de la princesse Victoria de Suède à la Villa Solliden à Oland en Suède, le 14 juillet 2019.

Le roi Carl XVI Gustav de Suède avec la princesse Victoria de Suède et sa fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède à l'inauguration du pont Slussbron à Stockholm en Suède, le 25 octobre 2020

La princesse Victoria de Suède et le prince Daniel assistent à l'ouverture de la saison de l'orchestre philharmonique royal à Stockholm le 17 septembre 2020.

Exclusif - La princesse Victoria de Suède, le prince Daniel, le prince Oscar, Final of "The 2020 - La famille royale de suède au 2020+ Kilometre Challenge 2020 à Stockholm en Suède, le 30 août 2020

Exclusif - La princesse Victoria de Suède, le prince Oscar, Final of "The 2020 - La famille royale de suède au 2020+ Kilometre Challenge 2020 à Stockholm en Suède, le 30 août 2020

La princesse Victoria de Suède et le prince Daniel de Suède visitent le centre ECMO de l'hôpital universitaire Karolinska à Solna, le 30 septembre 2020.

La princesse Victoria de Suède, le prince Oscar et la princesse Estelle visitent un enclos de moutons et les caressent au château de Haga à Solna le 18 mai 2020.

La princesse Victoria, le prince Daniel et la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède assiste au concert de l'école de musique "Lilla Akademien" à Stockholm, le 13 février 2020.

La princesse Victoria de Suède et son mari le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède célèbre l'anniversaire (42 ans) de la princesse Victoria de Suède à la Villa Solliden à Oland en Suède, le 14 juillet 2019.

La princesse Victoria de Suède célèbre ses 42 ans accompagnée de son mari le prince Daniel de Suède, de leurs enfants Estelle de Suède et Oscar de Suède et de ses parents le roi Carl XVI Gustav de Suède et la reine Silvia de Suède à la Villa Solliden en Suède, le 14 juillet 2019.