Prince Carl Philip et Sofia de Suède, jeunes parents : le couple quitte déjà la maternité avec bébé

Quelques heures seulement après la naissance de leur troisième enfant, le Prince Carl Philip et sa femme Sofia de Suède ont déjà quitté la maternité de l'hôpital Danderyd. Le 26 mars 2021, le couple a été photographié main dans la main dans les rues de Stockholm avec le nourrisson.

Habillé avec un jean et une chemise d'un bleu céruléen, le prince portait son nouveau-né confortablement installé dans un cosy. Décontractée, la jeune maman était vêtue d'un jean brut ainsi que d'une chemise bleue. Complices, les parents se sont adressés de tendres regards avant de grimper dans une voiture. Déjà parents du prince Alexander (né le 19 avril 2016) et du prince Gabriel (né le 31 août 2017), Sofia et Carl ont agrandi leur famille avec (encore) un petit garçon.

Plus tôt cette même journée, la Cour de Suède avait adressé un communiqué de presse annonçant la naissance du bébé royal. On apprenait ainsi que la princesse avait accouché le vendredi 26 mars 2021 à 11h19 d'un petit garçon pesant 3,22 kg et mesurant 49 cm. "La mère et l'enfant vont bien", indiquait Fredrik Wersäll, maréchal de la Cour. Le prince Carl avait également ajouté : "Nous sommes très heureux et reconnaissants d'accueillir notre troisième fils dans la famille. Un jour que nous et ses deux grands frères avons rêvé. Nous avons hâte d'apprendre à connaître notre nouveau membre de la famille". Pour rappel, le prénom du bébé sera révélé lors de son baptême comme le veut la tradition de la Couronne suédoise.