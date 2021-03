Carl Philip et Sofia de Suède parents pour la 3e fois : le sexe du bébé dévoilé

Carnet rose ! Le palais royal de Suède a annoncé l'heureux évènement du jour : la naissance du troisième enfant de la princesse Sofia de Suède et de son mari, le prince Carl Philip. Ce petit garçon - le troisième du couple royal - est né en fin de matinée à l'hôpital Danderyd près de Stockholm, le vendredi 26 mars 2021. On ne connaîtra le prénom du petit qu'à son baptême, comme le veut la tradition de la Couronne suédoise.

À 36 ans, Sofia de Suède semble avoir vécu un accouchement parfait. "La mère et l'enfant vont bien", a annoncé Fredrik Wersäll, maréchal de la Cour après la naissance du bébé. Ce garçonnet de 3,2 kg et 49 centimètres devient ainsi le petit dernier de la famille, le seul à ne pas être né Altesse Royale, comme le voulait une modification de la Maison royale datée de 2019. Malgré tout, ce bébé reste prince de Suède et garde une belle septième position dans l'ordre de succession au trône.