Diaporama Carl Philip et Sofia de Suède parents pour la 3e fois : le sexe du bébé dévoilé

1 / 22 Carl Philip et Sofia de Suède parents pour la 3e fois : le sexe du bébé dévoilé

2 / 22 Le prince Carl Philip de Suède, son épouse la princesse Sofia et leurs deux enfants, le prince Gabriel et le prince Alexander, sur Instagram.

3 / 22 Le prince Carl Philip et la princesse Sofia (ici avec son fils Gabriel sur les falaises du détroit de Kalmar) sont restés en Suède au cours de l'été 2020, coronavirus oblige, et ont partagé avec leurs abonnés Instagram quelques-uns des endroits où ils se sont promenés et ressourcés avec leurs fils le prince Alexander et le prince Gabriel. © Instagram Prinsparet

4 / 22 Le prince Gabriel et le prince Alexander des les jardins de la Villa Solliden, été 2020. Le prince Carl Philip et la princesse Sofia sont restés en Suède au cours de l'été 2020, coronavirus oblige, et ont partagé avec leurs abonnés Instagram quelques-uns des endroits où ils se sont promenés et ressourcés avec leurs fils le prince Alexander et le prince Gabriel. © Instagram Prinsparet

5 / 22 La princesse Sofia (Hellqvist) de Suède et le prince Carl Philip de Suède - Le prince Daniel de Suède, le prince Carl Philip de Suède et La princesse Sofia (Hellqvist) de Suède assistent à la cérémonie "Sports Gala 2020" à l'Ericsson Globe Arena à Stockholm, le 27 janvier 2020.

6 / 22 Le prince Alexander et le prince Gabriel de Suède dans les ruines du château de Borgholm. et la princesse Sofia sont restés en Suède au cours de l'été 2020, coronavirus oblige, et ont partagé avec leurs abonnés Instagram quelques-uns des endroits où ils se sont promenés et ressourcés avec leurs fils le prince Alexander et le prince Gabriel. © Instagram Prinsparet

7 / 22 Le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont pique-niqué dans la réserve naturelle Nynäs avec leurs fils le prince Gabriel et le prince Alexander. Carl Philip et Sofia sont restés en Suède au cours de l'été 2020, coronavirus oblige, et ont partagé avec leurs abonnés Instagram quelques-uns des endroits où ils se sont promenés et ressourcés avec leurs fils le prince Alexander et le prince Gabriel. © Instagram Prinsparet

8 / 22 Le prince Alexander et le prince Gabriel de Suède en juin 2020. Le prince Carl Philip et la princesse Sofia sont restés en Suède au cours de l'été 2020, coronavirus oblige, et ont partagé avec leurs abonnés Instagram quelques-uns des endroits où ils se sont promenés et ressourcés avec leurs fils le prince Alexander et le prince Gabriel. © Instagram Prinsparet

9 / 22 Le prince Carl Philip de Suède et sa femme la princesse Sofia (Sofia Hellqvist) posent avec leurs parents respectifs Marie Hellqvist, Erik Hellqvist, la reine Silvia, le roi Carl Gustav de Suède pour la photo officielle lors de leur mariage au palais royal à Stockholm, le 13 juin 2015.

10 / 22 Le prince Carl Philip et sa femme Sofia Hellqvist au balcon du palais royal à la fin de la cérémonie de mariage à Stockholm, le 13 juin 2015.

11 / 22 Le prince Carl Philip de Suède lors du Sweden's Veterans Day, cérémonie à Livgardet à Stockholm le 29 mai 2020.

12 / 22 Le prince Carl Philip de Suède - Rencontre avec des représentants de la gastronomie pour discuter de la situation de crise liée à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), Stockholm, Suède, 1er avril 2020.

13 / 22 Le prince Carl Philip de Suède, la princesse Sofia (Hellqvist) - Obsèques de La comtesse de Wisborg, Dagmar von Arbin à L'église de Oscar à Stockholm le 4 février 2020.

14 / 22 Le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède lors du concert "Christmas in Vasastan" en l'église Gustaf Vasa à Stockholm. Le 21 décembre 2019

15 / 22 La princesse Sofia de Suède (Sofia Hellqvist ), le prince Carl Philip - La famille royale de Suède au traditionnel dîner de la cérémonie des Prix Nobel à Stockholm le 11 décembre 2019.

16 / 22 Exclusif - Le prince Gabriel, la princesse Sofia de Suède (Hellqvist), le prince Carl Philip de Suède lors du mariage de Carolina Pihl et Gunnar Eliassen à Capri le 20 septembre 2019.

17 / 22 La princesse Sofia de Suède,Le prince Carl Philip de Suède - Ouverture de l'assemblée nationale à Stockholm en Suède le 10 septembre 2019.

18 / 22 Princesse Victoria, Prince Daniel, Princesse Sofia, Prince Carl Philip - La famille royale de Suède assiste à la session d'ouverture du Parlement à Stockholm, le 10 septembre 2019.

19 / 22 Le prince Carl Philip de Suède, lors de la Porsche Carrera Cup Scandinavia à Falkenberg, 18 juillet 2020.

20 / 22 La princesse Sofia (Hellqvist), le prince Carl Philip - La famille royale de Suède se retrouve au palais Solliden pour le Victoria Day, l'anniversaire de la princesse Victoria de Suède à Borgholm, été 2020.

21 / 22 Le prince Carl Philip et la princesse Sofia (Hellqvist) de Suède se rendent à la ferme restaurant "Kulinarika" à Västra Ämtervik dans la municipalité de Sunne, automne 2020, en pleine épidémie de coronavirus (Covid-19).