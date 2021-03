Sofia de Suède enceinte : apparition solennelle avec un large baby bump

Mariés depuis maintenant cinq ans, Sofia et Carl Philip sont déjà parents de deux jeunes garçons, le prince Alexander (4 ans) et le prince Gabriel (3 ans), que l'on a pu voir sur un portrait à quatre à Noël. Il y a de fortes chances que le bébé voit le jour au Danderyd Hospital, à Stockholm, puisque ses deux frères y sont nés en 2016 et 2017.

Ce troisième enfant sera donc septième dans l'ordre de succession au trône de Suède. Le roi Charles XVI Gustave et son épouse la reine Silva ont trois enfants : la princesse Victoria, le prince Carl Philip et la princesse Madeleine. A la suite de son père, âgé de 74 ans, c'est donc la princesse Victoria qui lui succèdera, avec sa fille la princesse Estelle (9 ans) pour héritière, suivie de son petit frère le prince Oscar (5 ans). L'ordre de succession est complété par le prince Carl Philip de Suède et ses enfants.

Marine Corviole