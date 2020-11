Madeleine de Suède : La princesse surprend en Catwoman aux côtés de ses enfants

Une princesse heureuse loin de la cour

La petite soeur de la princesse héritière Victoria et du prince Carl Philip coule des jours heureux outre-Atlantique depuis près de dix ans. C'est à New York qu'elle a rencontré son mari, le britanno-américain Christopher O'Neill, qui dirige une société de services bancaires. Bien que le couple ait célébré son mariage à Stockholm en 2013, c'est dans la Grosse Pomme que leur fille aînée Leonore est née. La petite famille s'est ensuite installée en Angleterre en 2015, d'où elle a opéré un temps des allers et retours entre Londres et Stockholm. Nicolas et Adrienne ont d'ailleurs vu le jour dans la capitale suédoise.

En 2018, Madeleine et son mari ont choisi de repartir aux Etats-Unis en posant leurs valises en Floride. De là-bas, la princesse se consacre à la branche américaine de la Childhood Foundation créée et présidée par sa mère la reine Silvia. Mais cette vie loin de la cour royale suédoise lui vaut régulièrement des critiques de la part de certains compatriotes qui lui reprochent son trop faible nombre d'activités au service de la monarchie.