Carl Philip et Sofia de Suède : Adorable photo de leur Gabriel pour ses 3 ans

Tout au long de l'été, le prince Carl Philip et son épouse ont joué les guides touristiques sur les réseaux sociaux en vantant la beauté des paysages suédois. "Puisque beaucoup restent à la maison cette année et découvrent la Suède de près, nous partagerons ici sur Instagram certains des endroits où nous sommes cet été, avait annoncé le couple fin juin. C'est pour montrer que notre beau pays a des opportunités fantastiques pour des vacances amusantes, merveilleuses et riches en activités."

Balade à vélo en famille, session trampoline en plein air pour Gabriel, randonnée dans la réserve naturelle de Nynäs, joyeuse visite du château Borgholm... Le couple princier, marié depuis maintenant cinq ans, a partagé de nombreuses photos de ses vacances en pleine nature. L'occasion de voir que leurs deux garçons ont bien grandi !