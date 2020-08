Carl Philip et Sofia de Suède: Leurs photos montrent comme leurs fils ont grandi

Privés de Côte d'Azur, région dont ils aiment les attraits en cette période de l'année, en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de voyage, le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède n'ont pas perdu au change, profitant pleinement des ressources naturelles qu'offre leur pays et documentent leurs excursions avec leurs petits princes, Alexander et Gabriel.

Il n'aura fallu à leurs abonnés que quelques jours de patience avant de les voir partager, le 2 juillet, leur premier coin secret, à l'occasion d'une randonnée en VTT dans le Bergs Gård MTB Arena, un parc situé près de Trosa, dans le sud du pays, qui y est dédié. Le complexe à ciel ouvert propose pas moins de 30 kilomètres de piste aménagée et balisée en pleine nature, une zone dite "technique" avec trois pistes à thème, mais aussi toutes les commodités pour se relaxer : des douches, un bar pour se remettre de ses efforts ou encore une ferme et son restaurant avec une cuisine à partir de produits locaux. En marge de la balade à vélo, Alexander a ainsi pu faire la causette aux lapins et Gabriel tester le trampoline, comme le diaporama publié par Carl Philip et Sofia permettait de l'observer.

Quatre jours plus tard, la petite famille se trouvait toujours dans le comté de Södermanland, dont le prince Alexander a reçu à sa naissance le titre de duc. Au programme, justement, une pause sur le belvédère que le garçonnet avait reçu en cadeau symbolique pour son baptême, situé dans la réserve naturelle de Nynäs et accessible aux personnes à mobilité réduite. "Nous recommandons vivement l'endroit ! Nous sommes venus pique-niquer ici, sur les rochers près du magnifique lac Gisesjön", a commenté avec enthousiasme le couple princier, en dévoilant à nouveau plusieurs photos. Pique-nique avec vue imprenable, découverte des poissons du lac ou encore cueillette des myrtilles sauvages, autant d'atouts pour de bons moments au naturel.

Le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont ensuite gagné l'île d'Öland, où la famille royale de Suède a pour habitude de se rassembler, l'été venu, à la Villa Solliden, sa résidence secondaire à Borgholm. Le 17 juillet, trois jours après avoir assisté aux célébrations exceptionnellement intimistes - coronavirus oblige - de l'anniversaire de la princesse Victoria, le prince faisait visiter à Alexander et Gabriel les ruines du château de Borgholm, où avait eu lieu le concert en tout petit comité organisé pour les 43 ans de sa soeur, en lieu et place du traditionnel grand spectacle populaire en plein air. "Une aventure passionnante pour les petits et les grands", a fait remarquer le fils du souverain, sentant en ces lieux "le souffle de l'Histoire".

Le 24 juillet, Carl Philip, Sofia, Alexander et Gabriel n'ont même pas eu à voyager puisqu'ils ont profité de tout ce qu'ont à offrir les jardins paysagers de la Villa Solliden ! "Nous y passons beaucoup de temps, tout y vaut le détour", s'enthousiasment-ils en marge d'une galerie de photos effectivement enviables, notant au passage qu'une exposition consacrée au roi Carl XVI Gustaf y est présentée, que la princesse Sofia a observée. Mais ce qui retient le plus l'attention, dans cette nouvelle salve de photos, c'est la toute première : il s'agit en effet d'un remake de la même image, réalisée en août 2018 ! Gabriel était alors tout bébé... Deux ans plus tard, les deux frères posent exactement au même endroit, photographiés de dos sur un banc en pierre du parc de Solliden. Silence, ça pousse...

Ce dimanche 2 août 2020, pour leur dernière escapade estivale en date, le prince Carl Philip et sa famille ont profité d'un soleil et d'un ciel bleu magnifiques surplombant le parc naturel du détroit de Kalmar, avec ses falaises offrant un panorama depuis 86 mètres au-dessus du niveau de la mer, ses plages de galets, ses forêts luxuriantes et ses grottes. Entre-temps, le prince, pilote passionné, avait renoué avec ses aventures mécaniques, prenant part le 29 juillet à la course automobile The Midnight Run en Porsche Carrera Cup à Skelleftea.

