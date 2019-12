Madeleine de Suède, son fils Nicolas n'était pas prévu : "J'ai eu un choc"

Tout en prenant joyeusement la pose avec ses trois enfants, Madeleine de Suède a accordé une nouvelle interview au magazine Point de vue du 18 décembre 2019. Un rare entretien durant lequel la princesse de 37 ans s'est confiée sur sa vie de famille bien remplie avec son mari Christopher O'Neill et leur tribu : Leonore, bientôt 6 ans, Nicolas, 4 ans, et la petite Adrienne, 1 an.

La cadette du roi Charles XVI Gustave et de la reine Silvia est notamment revenue sur l'arrivée surprise de son deuxième enfant : "Quand j'ai appris que j'étais enceinte de Nicolas, là, j'ai eu un choc ! J'en étais déjà au troisième mois et je m'étais aperçue de rien. Nous quittions New York à l'époque et j'étais extrêmement fatiguée, mais je mettais cela sur le compte du déménagement. En réalité, j'étais enceinte."

Quelques mois plus tard, en juin 2015, c'est presque à terme qu'elle a pris part au mariage de son frère le prince Carl Philip avec Sofia Hellqvist : "J'étais assise à la messe et je me disais, 'S'il vous plaît. Faite. Que. Je. Ne. Perde. Pas. Les. Eaux. Qu'est-ce-que je fais si je les perds, je reste assise ? Ou bien je me lève ? Que fait-on dans ces cas-là ? J'étais vraiment nerveuse, mais Nicolas a pris son temps. Ça, c'était le vendredi, puis le samedi, il m'a laissée me reposer le dimanche et il est arrivé le lundi."