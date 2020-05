Madeleine de Suède : Adorable photo de sa petite Adrienne pour la fête des Mères

Depuis près de deux ans, la deuxième fille du roi Charles XVI Gustave et de la reine Silvia de Suède coule des jours heureux à Miami, en Floride, où elle s'est installée avec sa famille. De là-bas, la princesse Madeleine se consacre à la branche américaine de la Childhood Foundation créée et présidée par sa mère. Son mari britanno-américain, Christopher O'Neill, dirige quant à lui sa société de services bancaires. Le 11 avril dernier, pour Pâques, parents et enfants s'étaient réunis pour un joyeux portrait de famille. L'occasion de voir que Leonore, Nicolas et Adrienne ont bien grandi !