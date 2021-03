Victoria de Suède : Portraits craquants de son fils le prince Oscar, 5 ans déjà !

Après Estelle, c'est au tour d'Oscar de fêter son anniversaire en images ! Le 2 mars 2021, sur Instagram, la cour royale de Suède a dévoilé trois nouveaux portraits de l'adorable petit prince pour ses 5 ans. A l'image de sa soeur aînée, le deuxième enfant de la princesse Victoria et de son mari le prince Daniel est d'ores et déjà à son aise avec l'exercice de pose.

Sur une première photo, son altesse royale Oscar de Suède, duc de Scanie, apparaît tout sourire depuis un salon du palais Haga, où il vit avec ses parents et sa grande soeur, au nord de Stockholm. Vient ensuite un portrait façon "regard pensif au loin" en compagnie du chien de la famille, Rio, un craquant cavoodle qui a rejoint le clan en mai 2020. Deux premières images qui ont été prises en même temps que celles réalisées pour les 9 ans d'Estelle, célébrés le 23 février dernier.

Le troisième et dernier cliché met d'ailleurs en scène Oscar et Estelle en pleine partie de jeu dans la neige. Ce dernier aurait-il été pris lors de la joyeuse session de ski des enfants avec leurs parents et leurs grands-parents, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, dans le parc du château de Drottningholm ?