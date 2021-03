Carl Philip et Sofia de Suède, parents pour la 3e fois : première photo de leurs trois garçons

Depuis le 26 mars 2021, le prince Carl Philip de Suède et son épouse la princesse Sofia sont les heureux parents d'un troisième enfant : le prince Julian Herbert Folke, duc de Halland, qui a vu le jour au Danderyd Hospital de Stockholm. Le couple se retrouve donc à la tête d'une jolie fratrie de trois garçons puisqu'il avait déjà deux fils, le prince Alexander (né en 2016) et le prince Gabriel (né en 2017).

Mercredi, sur le compte Instagram de Carl Philip et Sofia, les internautes ont eu la surprise de découvrir une première photo de Julian entouré de ses frères, puis un second cliché montrant les trois enfants avec leur père. "La vie m'a donné non seulement un mais quatre beaux princes. Un grand merci de notre part pour toutes les chaleureuses félicitations liées à la naissance de Julian", a-t-il été écrit en légende, manifestement de la part de la jeune maman.

Le jour même de la naissance, le prince Julian et ses parents ont quitté la maternité Danderyd. Carl Philip et Sofia connaissent bien cet établissement de la capitale puisque leurs aînés y sont nés également. Main dans la main, en jeans baskets, les jeunes parents (mariés depuis maintenant 5 ans) ont eu droit à un comité d'accueil de photographes avant de rejoindre Alexander et Gabriel à la maison.