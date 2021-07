Princesse Sofia de Suède : Nouvelle coupe risquée pour son premier portrait de famille à cinq

Il prépare désormais le baptême de son troisième fils, prévu le 14 août prochain à la chapelle royale du château Drottningholm, situé à l'ouest de Stockholm. Le roi Charles XVI Gustave et la reine Silvia de Suède seront présents, de même que les soeurs du prince Carl Philip : la princesse héritière Victoria et son mari le prince Daniel, et la princesse Madeleine, accompagnée de son mari Chris O'Neill.