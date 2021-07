Diaporama Princesse Sofia de Suède : Nouvelle coupe risquée pour son premier portrait de famille à cinq

Le prince Carl Philip de Suède et la princesse Sofia - La famille royale de Suéde arrive au dîner des lauréats du prix Nobel au palais royal à Stockholm.

Le prince Carl Philip de Suède et son épouse la princesse Sofia (enceinte) avec leurs enfants, le prince Alexander et le prince Gabriel, sur Instagram en décembre 2020.

Le prince Carl Philip et la princesse Sofia (Hellqvist) de Suède quittent la maternité Danderyd près de Stockholm avec leur troisième enfant, le prince Julian, le 26 mars 2021.

Première photo du prince Julian, le troisième enfant du prince Carl Philip de Suède et son épouse la princesse Sofia, le 28 mars 2021 sur Instagram.

Le prince Carl Philip de Suède avec ses trois enfants, Alexander, Gabriel et Julian, sur Instagram en mars 2021.

La princesse Sofia, le prince Carl Philip de Suède et leurs fils le prince Alexander et le prince Gabriel de Suède lors de la Coupe Scandinave Porsche Carrera au "Mantorp Park race track" à Mantorp. Le 3 octobre 2020

Exclusif - La princesse Sofia de Suède (enceinte) et le prince Carl Philip de Suède lors de la distribution des arbres de Noël au palais royal de Stockholm. Le 16 décembre 2020

Le prince Carl Philip de Suède et sa femme Sofia Hellqvist dans la calèche après leur cérémonie de mariage au palais royal de Stockholm. Le 13 juin 2015

La princesse Sofia, le prince Carl Philip et leurs enfants le prince Gabriel et le prince Alexander - Baptême de la princesse Adrienne de Suède à Stockholm au palais de Drottningholm en Suède le 8 juin 2018.

Le prince Carl Philip et la princesse Sofia (Hellqvist) de Suède visitent le comté de Värmland, le 28 octobre 2020.

Le parrain et la marraine, Victor Magnuson et Cajsa Larsson, la soeur de la princesse Sofia Lina Frejd, le prince Carl Philip, la princesse Sofia (Hellqvist), Jan-Ake Hansson, la princesse Victoria de Suède et son fils le prince Oscar - Baptême du prince Alexander de Suède au palais Drottningholm à Stockholm. Le 9 septembre 2016