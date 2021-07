Victoria de Suède en fête : toute la famille royale réunie, y compris le dernier-né de 3 mois !

Il n'y a pas qu'en France que le 14 juillet est un jour de fête ! Du côté de la Suède également, cette journée se veut festive pour la famille royale puisqu'elle ne manque jamais de célébrer l'anniversaire de la princesse Victoria. Cette année 2021 n'a pas fait exception puisque l'héritière au trône de Suède était entourée de toute sa famille pour souffler ses 43 bougies.

Les festivités ont commencé dès le mardi 13 juillet avec un concert en plein air organisé au château de Solliden, à Borgholm, au sud du pays. Une soirée musicale à laquelle la princesse Victoria a joyeusement pris part, accompagnée de son mari le prince Daniel et de leur fille aînée, l'adorable princesse Estelle (9 ans). Le roi Carl XVI Gustav de Suède et la reine Silvia étaient également présents, de même que le prince Carl Philip (le frère de Victoria) et son épouse la princesse Sofia, qui a récemment changé de look. Ces derniers ont fait une apparition remarquée puisqu'ils ont fait le déplacement avec leur dernier né : le prince Julian, âgé de tout juste trois mois. Ses frères, les princes Alexander et Gabriel (5 et 3 ans) semblent quant à eux restés à la maison.

Mercredi, d'autres membres de la famille royale se sont joints aux célébrations : la princesse Madeleine et son mari, le Britanno-américain Christopher O'Neill, ont fait le voyage depuis les Etats-Unis, où ils sont installés avec leurs trois enfants depuis maintenant trois ans. Absent la veille, le jeune Oscar (5 ans), le deuxième enfant de la princesse Victoria, est finalement apparu mercredi (voir diaporama). La mine quelque peu renfrognée, le jeune prince n'a pas caché son ennui lors du concert, quitte à se faire gentiment reprendre par maman après avoir bâillé à gorge déployée...