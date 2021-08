Baptême du prince Julian de Suède : chute d'un garde, envolée d'un chapeau... les imprévus du grand jour

Les journées mémorables sont souvent truffées d'inattendus. Ce n'est pas ce brave prince Julian qui dira le contraire.

Né le 26 mars 2021 à Danderyd, le jeune souverain, duc d'Halland, a été baptisé au château de Drottningholm, sur l'île de Lovön, le 14 août. Si la famille royale suédoise était au grand complet - alors que, par exemple, sa tante la princesse Madeleine vit en Floride -, les festivités ont été le théâtre de nombreux rebondissements. Des instants qui resteront gravés dans le marbre, ou au moins sur la pellicule, puisque la journée a été photographiée de A à Z.

Sur les images du baptême dévoilées depuis le jour J, on aperçoit entre autre un garde s'écrouler au sol pour une mystérieuse raison. Une mésaventure qui n'est pas sans rappeler le malaise d'un membre du régiment de la British Army The Rifles lors des obsèques du prince Philip. Une malédiction réservée à l'entourage des familles royales ? Une insolation ? Difficile à dire, la météo ayant été particulièrement venteuse en Suède ce 14 août. Tant et si bien, d'ailleurs, que le chapeau de la reine Silvia de Suède s'est envolé, laissant la maîtresse du trône sans couvre-chef un bref instant. Heureusement, son époux, d'une galanterie exemplaire, est parti à la poursuite de l'accessoire et l'a rendue à sa propriétaire. Les bonnes manières ne sont donc pas l'apanage exclusif de la France.

Le prince Julian n'a pas eu droit à une cérémonie aussi grandiose que celles organisées pour ses cousines et ses cousins. Les restrictions sanitaires et les dispositions mises en place au sein de la Maison Royale n'ont pas permis à ses parents d'inviter un trop grand nombre de convives. Mais qu'importe. Le tout jeune garçon est entré dans l'église luthérienne de Lovön, à une quinzaine de kilomètres de Stockholm, sur les coups de 12h. Il portait la robe de baptême traditionnelle de la famille royale suédoise, comme ses frères le prince Alexander, 5 ans, et le prince Gabriel, bientôt 4 ans, avant lui. Petit détail qui a son importance : son nom avait été brodé sur le tissu, en prévision, auprès de celui des autres membres de son clan...