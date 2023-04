Couronnement de Charles III : les premiers invités dévoilés, des surprises annoncées !

Si l'on sait que le couronnement du roi Charles, le 6 mai prochain, s'annonce comme l'un des événements historiques du Royaume-Uni, et que le pays se prépare peu à peu à ce week-end... d'autres, ailleurs, s'y préparent également ! En effet, les familles royales des autres pays ont été conviées et certaines ont officialisé leur présence ce mardi.

Et si l'on attendait la confirmation du roi Felipe ou de la reine Letizia d'Espagne, c'est du Japon que les premières réponses sont venues : en effet, le prince héritier Fumihito et la princesse héritière Kiko seront présents pour remplacer l'empereur Naruhito et sa femme, l'impératrice Michiko, qui sortent rarement du pays mais qui avaient fait le déplacement pour les funérailles d'Elizabeth II en septembre.

Cette fois, ils laisseront donc la place au prince Fumihito, le frère de l'empereur (car sa fille unique, Aiko, ne peut pas récupérer le trône) et à sa femme Kiko, qu'il a épousée il y a près de 33 ans. Parents de trois enfants (Mako et Kako, nées en 1991 et 1994, ainsi qu'Hisahito, 16 ans), ils retrouveront un autre couple d'héritiers : Frederik et Mary du Danemark.

Le fils aîné de la reine Margrethe représentera en effet sa mère pour la cérémonie. La souveraine, octogénaire, a en effet été opérée il y a peu du dos, et ne peut pas se déplacer comme elle le voudrait en raison de sa convalescence. Heureusement pour elle, son fils n'hésite pas à prendre sa suite et devrait se montrer parfait pour le couronnement de Charles III.

Albert et Charlène ont déjà décidé !

Futur roi lui-même, celui-ci ne pourra cependant pas compter sur son frère cadet, Joachim : depuis que leur mère a retiré les titres royaux des enfants de ce dernier, la famille est brouillée et celui-ci prépare activement son déménagement pour Washington, où il va habiter avec sa femme, la princesse Marie, et leurs enfants.

Autre représentante de la future génération de rois et de reines en Europe, la princesse héritière Victoria de Suède sera présente. Mais pas question pour son père, le roi Carl XVI Gustaf (pourtant lui aussi en convalescence) de manquer la cérémonie : c'est lui qui tiendra compagnie à sa fille.

Les autres royaumes, notamment celui de Norvège, de Belgique ou encore des Pays-Bas, n'ont pas encore réagi. En revanche, à Monaco, c'est déjà décidé : le prince Albert avait annoncé déjà il y a plusieurs mois sa présence avec sa femme, la princesse Charlène. En revanche, leurs adorables jumeaux, Jacques et Gabriella, ne seront pas là pour devenir copains avec Charlotte, George et Louis de Galles...