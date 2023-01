Albert et Charlène de Monaco vont-ils se rendre au couronnement de Charles III ? Le prince a tranché

Le roi du Royaume-Uni, Charles III, a pris ses fonctions en septembre dernier suite à la mort de sa mère, Elizabeth II. Cependant, la cérémonie du couronnement n'a pas encore eu lieu, mais celle-ci approche à grands pas. En effet, cet événement se déroulera le 6 mai prochain et le monarque sera officiellement couronné en l'abbaye de Westminster, soit le même lieu que sa mère il y a exactement 70 ans.



Reste maintenant à voir qui sera invité pour ce qui sera à coups sûrs l'un des moments forts de l'année. En 1953, pas moins de 8.251 personnes avaient été conviées pour la cérémonie d'Elizabeth II. Cependant, le roi Charles III a déjà fait part de son souhait d'un couronnement plus court et moins coûteux pour le contribuable que sa mère. Une décision s'inscrivant dans sa volonté de moderniser la monarchie britannique.

Les places seront chères donc pour assister à ce véritable moment d'histoire. Et il faudra particulièrement bien choisir cette "short-list" pour ne froisser personne et éviter de regrettables incidents diplomatiques. Le doute planait notamment quant à la participation du prince Albert de Monaco ainsi que sa femme, Charlene de Monaco, connue également sous le nom de Charlene Wittstock avant son mariage.

Je ne sais pas à combien de couronnements de monarques anglais je pourrais assister dans ma vie

Mais le prince Albert II a tenu à lever le voile et ainsi stopper les doutes qui persistaient : lui et sa femme seront bel et bien présents au couronnent du roi Charles III. Dans les colonnes du magazine américain spécialisé People, le prince monégasque a affirmé s'attendre à une cérémonie "incroyable et très émouvante". Et il se rend parfaitement compte de la chance que cela représente. "Vous savez, je ne sais pas à combien de couronnements de monarques anglais je pourrais assister dans ma vie donc je vais en profiter", a-t-il ajouté.

Il a également précisé avoir une très bonne relation avec le nouveau roi britannique avec qui il a "gardé le contact", et ce même si les deux hommes ne se sont pas entretenus depuis les funérailles de la reine. Le couple princier de Monaco se rendra cependant au couronnement sans leurs enfants, Jacques et Gabriella, "un peu trop petits pour ce type de cérémonies".