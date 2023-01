Jacques et Gabriella de Monaco ultra-chics pour les voeux : les jumeaux timides prennent la parole auprès de Charlene et Albert

Et les jumeaux ont même pris la parole, une très rare occasion d'entendre leur voix : à la fin du discours, tous les deux ont souhaité une bonne année en trois langues, français, anglais (la langue maternelle de leur mère, sud-africaine) et monégasque. Un moment familial qui montre que la sérénité est retrouvée dans ce clan longtemps fragilisé. D'ailleurs, la princesse Charlene était également présente, dans une longue robe blanche absolument hors de prix : signée Akris, la pièce coûtait en effet près de 5 500 euros !

"Une année de célébrations"

Dans son discours, Albert de Monaco n'a pas hésité à évoquer ses jumeaux, à qui il pense pour l'avenir : "Nos enfants méritent que nous pensions et façonnions un monde réconcilié et équilibré, un monde respectueux de la nature aussi", explique-t-il. Il faut dire que Jacques et Gabriella sont conscients des problèmes de l'écologie : tous les deux ont déjà suivi des stages autour de la mer et de la plongée.

Le prince Albert a également évoqué les prochaines célébrations où il devrait apparaître en compagnie de sa famille au grand complet : en 2023, Monaco célèbrera en effet le "centenaire de la naissance de [s]on père, le prince Rainier III, prince bâtisseur dans bien des domaines, qui a construit une monarchie constitutionnelle moderne et dynamique, ouverte sur le monde", selon lui. Et on a hâte de voir quel rôle y tiendront les petits jumeaux !