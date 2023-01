Charlotte, Gabriella, Sofia, Estelle... : Ces jeunes princesses de caractère qui ont marqué 2022

En cette année 2022, difficile d'avoir loupé les princesses européennes ! De plus en plus présentes sur la scène internationales, qu'elles soient encore enfants ou jeunes adultes, toutes ont tenu un véritable rôle cette année. En commençant bien sûr par la plus mignonne et la plus médiatisée d'entre toutes, Charlotte de Cambridge, qui a fêté ses 7 ans en mai dernier et qui a fait plusieurs apparitions très remarquées cette année.

Et notamment au jubilé de platine de la reine Elizabeth II début juin : parfaite lors de la parade Trooping The Colour puis pendant le concert et la parade, célébrées le samedi et le dimanche soir, la petite fille s'était même permise de reprendre plusieurs fois ses frères. Et notamment l'adorable mais turbulent prince Louis, à qui elle avait fait sévèrement comprendre qu'il était temps de se calmer devant les caméras du monde entier.

La petite fille avait également été très digne aux obsèques de son arrière-grand-mère, quelques mois plus tard. Plus jeune invitée de la cérémonie, elle avait parfaitement suivi sa mère Kate Middleton et son grand frère George, sérieuse sous son chapeau et n'oubliant pas de faire la révérence comme tous les autres membres de sa famille devant le cercueil. Une longue journée pour elle, qui avait cependant été très entourée. Il faut dire que la période était particulière, puisque la petite fille avait changé d'école avec ses frères quelques semaines plus tôt, après un déménagement de Londres à Windsor.

Charlotte et Gabriella, deux princesses facétieuses

Heureusement, pendant les vacances d'été, la petite fille avait eu le privilège d'assister aux Jeux du Commonwealth en compagnie de ses deux parents. Espiègle et adorable, elle avait enfin pu se libérer loin de ses deux frères et avait amusé les photographes. Mais au niveau des grimaces et des facéties, elle a de la concurrence... à Monaco ! Agée de seulement six mois de plus qu'elle, la petite Gabriella est en effet une sacré chipie...