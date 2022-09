George et Charlotte : Ce geste bouleversant passé inaperçu aux funérailles d'Elizabeth II

Le premier acte des obsèques grandioses de la reine Elizabeth II touche à sa fin. Après une cérémonie religieuse donnée au coeur de l'abbaye de Westminster, en présence des plus grands chefs d'Etat, dont Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, de membres de familles royales du monde entier et de ceux du clan Windsor, évidemment, la foule s'est dirigée vers la sortie après avoir entonné l'hymne nationale God Save the King, créant beaucoup d'émotion dans chez Camilla et le nouveau roi Charles III.

A l'issue de ce morceau, la famille royale s'est positionnée derrière le cercueil pour l'accompagner vers la sortie de l'abbaye. Comme lors de l'entrée, le prince William et Kate Middleton étaient séparés par leurs enfants George, à côté de son père, et Charlotte, à côté de sa maman. Les Cambridge ont atteint la sortie avant de se séparer. Si le prince William a pris part à la marche accompagnant le cercueil jusqu'à Windsor, sa femme et ses enfants s'y sont rendus en voiture. Mais un détail a échappé aux caméras. Au moment où le cercueil fut de nouveau placé sur l'affût de canon, George et Charlotte ont fait une révérence, sous les yeux attendris de Kate Middleton et de Meghan Markle, présentes à leurs côtés. Un geste fort, marque du respect qu'ils avaient pour leur arrière grand-mère.

Nombreuses personnalités étaient venues honorer une dernière fois la Souveraine, pour l'accompagner dans son tout dernier voyage vers Windsor, où reposent ses parents, le roi George V et la reine Mary, ainsi que son époux, le prince Philip, disparu en avril 2021. Et la journée est loin d'être terminée. Après ce rendez-vous au coeur de Londres, la procession historique a débuté : le cercueil traverse la capitale sur affût de canon et passe par Broad Sanctuary, Parliament Square, Parliament Street, Whitehall, Horse Guards, Horse Guards Road, The Mall, Queen's Gardens, Constitution Hill et Apsley Way. Il achèvera son périple à l'arc de triomphe de Wellington, situé à Hyde Park Corner. Un cortège auquel prendra part la famille royale.

Le cercueil sera ensuite placé dans un corbillard pour effectuer une nouvelle procession, en voiture donc cette fois-ci, pour rejoindre le château de Windsor à une trentaine de kilomètres. Une nouvelle procession sera organisée dès l'arrivée du cortège. Le roi Charles III, son fils le prince William sans doute et les autres enfants de la défunte reine accompagneront le cercueil dans l'enceinte de la chapelle Saint-George où reposent les anciens souverains. Une dernière messe sera donnée sur les coups de 17 heures en présence de plusieurs centaines d'invités avant une inhumation dans la plus stricte intimité familiale dans la soirée.