Funérailles d'Elizabeth II : Brigitte Macron, chapeau et voilette noire de circonstance, au bras d'Emmanuel

Emmanuel Macron fait partie des 2000 invités de obsèques nationales d'Elizabeth II à Londres en l'abbaye de Westminster ce 19 septembre 2022. Un événement historique, au regard du règne de soixante-dix ans de la souveraine, auquel le président français participe aux côtés de son épouse Brigitte Macron. Installés dans l'édifice depuis quelques minutes, ils ont fait tranquillement la queue avant d'être placés avec les dignitaires du monde entier, tandis que le président américain Joe Biden arrive avec son fameux véhicule "The Beast".

Le président de la République, qui a rappelé à plusieurs reprises les liens forts du pays avec cette reine francophile, a affiché un visage très concentré. Il sait que le moment qu'il vit avec sa femme est d'une grande intensité, elle était d'ailleurs palpable lorsqu'ils sont allés se recueillir devant le catafalque.

Pour cet événement, Brigitte Macron affiche une tenue d'une élégance rare, marquée par une paire de gants noirs et un chapeau accompagné d'une voilette. La première dame mise sur la distinction et la sobriété comme d'autres grandes personnalités telles que Letizia d'Espagne et Rania de Jordanie. On est bien loin des attaques reçues pour de soi-disant baskets portées pour rendre hommage à la reine, alors qu'il ne s'agissait qu'une tenue casual pour marcher dans les rues de Londres. Invités à Buckingham Palace la veille, ils se sont rendus à cette réception en respectant les traditions et ose sont présentés devant le catafalque d'Elizabeth II en toute élégance, marqués par l'émotion du moment.

A plusieurs reprises depuis l'annonce de la mort d'Elizabeth II le 8 septembre dernier, Emmanuel Macron a rappelé les liens solides entre la France et la monarchie britannique. Cette dernière a rencontré tous les présidents de la Ve République, témoin de l'histoire du monde comme personne. Le dirigeant français a remis à la Couronne un album photo souvenir des instants que la reine a passé avec les présidents d'Outre-Manche. La légende veut que celle qui appréciait particulièrement la culture française et parlait la lanque de Molière avec une grande aisance ait tout particulièrement aimé discuter avec François Mitterrand.

Une journée intense pour son ultime voyage

Après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, prévue pour durer une heure et durant laquelle des dizaines de vols ont été annulés pour que le bruit ne vienne pas troubler la solennité du moment, le pays se figera pour deux minutes de silence. Le cercueil quittera l'abbaye suivi par le roi Charles III, la reine consort Camilla et des membres de la famille royale, et sera à nouveau placé sur un affût de canon de la Royal Navy avant une procession historique, en grande pompe, dans les rues du centre de Londres, jusqu'à l'arc de Wellington, d'où il repartira en corbillard pour le château de Windsor.

Elizabeth II sera inhumée lundi soir dans l'intimité, dans le Mémorial George VI, annexe de la chapelle du château où elle avait vécu ses dernières années. Elle reposera près de ses parents et du prince Philip décédé en avril 2021. Ils étaient restés mariés 73 ans.