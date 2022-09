Brigitte et Emmanuel Macron devant le cercueil d'Elizabeth II : une scène intense dévoilée

Emmanuel Macron fait partie de la prestigieuse liste des personnalités mondiales invitées aux funérailles d'état d'Elizabeth II, monarque britannique décédée le 8 septembre 2022 dans son château de Balmoral en Ecosse. Le président français, qui a rapidement rendu hommage à la reine, est arrivé ce 18 septembre 2022 à Londres avec son épouse Brigitte. Il a fait une apparition remarquée en baskets tout comme son épouse dans les rues londoniennes et s'est ensuite rendu, toujours avec la première dame, à Buckingham Palace pour la grande réception organisée par le nouveau roi Charles III pour tous les dignitaires internationaux. Avant cet événement, auquel le prince Harry a été "désinvité" par voie de presse car il a renoncé à ses fonctions royales, le couple présidentiel a rendu hommage à la monarque disparue à l'âge de 96 ans devant son cercueil à Westminster Hall.

Placés un peu en hauteur face au catafalque de la reine Elizabeth II, Emmanuel et Brigitte Macron se sont recueillis en l'honneur de Sa Majesté. Visage très concentré et marqué par l'émotion, ils respectent à la fois la tradition en présentant leurs hommages, mais l'intensité de la scène est palpable. "Nous sommes allés présenter nos respects à la reine comme le font tous les Britanniques," a expliqué au micro de BFMTV le chef de l'Etat que rien n'obligeait à venir en personne devant le cercueil.

Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi 14 septembre Charles III pour lui présenter ses condoléances et se rendra lundi à Londres pour assister aux obsèques de sa mère, la reine Elizabeth II, a annoncé la présidence française. L'Elysée avait indiqué que "le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances au roi et lui a exprimé tout son soutien. Il a dit la tristesse des Françaises et Français à la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II, et leurs pensées au peuple britannique." La présidence a ajouté : "Le Président de la République a souhaité le plus grand succès au roi, et dit sa pleine disponibilité à poursuivre le travail qu'ils ont mené ensemble ces dernières années face aux défis communs, à commencer par la protection du climat et de la planète", a ajouté la présidence.

"Lundi, je serai à Londres pour assister aux obsèques", a également écrit Emmanuel Macron sur Twitter. "Le lien entre la France et le Royaume-Uni est indéfectible. Nous continuerons à le tisser, en suivant le chemin tracé par Sa Majesté la Reine Elizabeth II", a ajouté le chef de l'État dans un second tweet. Le président Macron a offert à Charles III un album rassemblant les photos des visites de la reine francophile en France.