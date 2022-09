Elizabeth II sous surveillance médicale à Balmoral, le Royaume-Uni retient son souffle

Elizabeth II fêtera-t-elle son 97eanniversaire ? C'est la question que tout le monde se pose depuis que sa santé fait de nouveau des siennes. Alors qu'elle devait assurer une visioconférence ce 7 septembre de son château de Balmoral en Ecosse, la réunion a finalement été reportée afin de lui permettre de se reposer.

Mais un communiqué bien plus inquiétant a fait son apparition ce jeudi 8 septembre. Sur les réseaux sociaux officiels de la famille royale, un nouveau message a été publié : "Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale" a informé le palais de Buckingham. S'il affirme toutefois que la reine continue de se "sentir à l'aise", ces dernières nouvelles font craindre le pire dans les heures à venir.

Liz Truss, fraîchement nommée Première ministre par la reine en personne, a pris la parole, évoquant l'impact d'une telle information sur les Britanniques : "Tout le pays sera préoccupé par les nouvelles de Buckingham de ce midi. Mes pensées et celles des gens à travers le Royaume-Uni sont avec sa Majesté la reine et sa famille." Et sa famille, justement, s'est d'ores et déjà rendue à son chevet au château de Balmoral.

Les princes Charles et William, héritiers au trône, ont tout de suite bousculé leurs plans pour rester au côté de la Souveraine. Le prince Harry et Meghan Markle, attendus à un événement caritatif à Londres ce jeudi soir, ont finalement annulé leur venue pour se rendre en Ecosse au château de Balmoral, comme l'ont fait les trois autres enfants d'Elizabeth II, la princesse Anne, les princes Andrew et Edward. Fait rare, presque tous les membres importants de Windsor sont présents à ses côtés dans ces moments difficiles. De quoi faire grimper de plusieurs crans l'inquiétude des Britanniques, pour qui la reine, sur le trône depuis 70 ans, un record de longévité, représente bien plus qu'une simple couronne.